عمدة موسكو: لن نتبنّى أي قيود جديدة لمكافحة كورونا

أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في اجتماع لمجلس التنسيق لمكافحة كورونا، أن سلطات العاصمة لا تخطط لفرض أي قيود إضافية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف: "جاهزون لأي سيناريوهات سلبية، لكننا نأمل ألا يتحقق أي من هذه السيناريوهات. لا نخطط حاليا لأي إجراءات إضافية ونعتبر ما اتخذناه من خطوات كافيا".وقال: "جميع الأدوية اللازمة، والتقنيات اللازمة المعتمدة حاليا من وزارة الصحة، موجودة وتعمل حاليا في موسكو. نحن مستعدون لأي سيناريوهات سلبية. ولكن أتمنى ألا تكون موجودة.. نعتقد أن الوضع سيكون تحت السيطرة الأسابيع والأشهر المقبلة".