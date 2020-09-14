رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المهندسين يلتقى سفير موريشيوس لتوقيع بروتوكول تعاون

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:27 م
نقيب المهندسين يلتقي
نقيب المهندسين يلتقي سفير موريشيوس
محمد جعفر
طباعة
استقبل المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، مساء اليوم الإثنين، سفير "برافس برمانتد"، القائم بأعمال سفير موريشيوس فى القاهرة، والدكتور علياء برهان، مدير شئون دول حوض النيل بالقطاع الإفريقى بوزارة الخارجية والمرشحة كسفيرة لمصر بدولة موريشيوس، في إطار الاستعدادات لتوقيع بروتوكول تعاون مع النقابة.

وأبدى "ضاحى" سعادته بزيارة وفد موريشيوس للنقابة، مؤكدا حرص نقابة المهندسين على مد جسور التعاون مع جميع الدول الإفريقية، مشيدا بالخطوات التى تم اتخاذها فى سبيل توقيع بروتوكول مع موريشيوس لتنضم لدول إفريقيا التي وقعت بروتوكولات تعاون مع النقابة، والتى تضم رواندا وتشاد وتنزانيا وأوغندا، مُرحبًا بتدريب مهندسى موريشيوس بمصر فور توقيع البروتوكول كما حدث مع باقى الدول الإفريقية الموقعة بروتوكولات مع النقابة.

ومن جانبه أشاد السفير "برافس برمانتد" بدور المهندسين فى نهضة الأوطان، لافتًا إلى أنه ليس مهندسًا إلا أنه يحترم مهنة الهندسة، ويفتخر بوجود اثنين من عائلته ينتميان لمهنة الهندسة، معبرًا عن اعتزازه بالخطوة المبدئية لتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين المصرية، مشيرا إلى أنه يعمل فى مصر منذ عامين ونصف، ويحترم الحضارة المصرية، وينظر بفخر للأعمال الهندسية بالمشروعات القومية العملاقة التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة.

فيما أشادت الدكتور علياء برهان، بالتواصل بين نقابة المهندسين ودول إفريقيا، مشيرة إلى أنها ستكون حلقة الوصل بين مصر ومورريشيوس، مؤكدة اعتزازها الشديد بنقابة المهندسين المصرية، مشددة على ضرورة العمل كفريق واحد من أجل بناء إفريقيا وأن المهندسين المصريين سيكونون أحد أعمدة هذا البناء.

كان القائم بأعمال سفير موريشيوس فى القاهرة، قد توجه إلى نادى المهندسين بـ"أبوالفدا" لزراعة شجرة، لتنضم موريشيوس إلى الدول الإفريقية التى قامت بزراعة شجر بلادها بحديقة إفريقيا الموجودة بالنادي، وتشمل تنزانيا ونيجيريا، ورواندا، إثيوبيا، الكونغو، أريتريا.

وكان المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية والسادة أعضاء اللجنة، فى استقبال الوفد الإفريقي بنادى "أبوالفدا".. 

وفى ختام زيارته للنقابة، كرم نقيب المهندسين القائم بأعمال سفير موريشيوس، والدكتورة علياء برهان، ومنحهم درع النقابة.

موضوعات متعلقة

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

أم توثق لحظات وفاة ابنتها وجنينها: «أبوس إيدكم ساعدوني»

«خالدة» للبترول تعلن عن وظائف شاغرة

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية ON Time Sport

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية ON Time Sport

تنسيق الشهادات المعادلة 2020

تردد قناة الأهلي على النايل سات

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

سعيد عبده: فتح باب التقدم للناشرين بمعرض الإسكندرية للكتاب.. غدًا

موعد انطلاق معرض الإسكندرية للكتاب وقرعة حجز الناشرين

معهد جوته يعلن استمرار خدماته «أونلاين» حتى نهاية 2020

تأجيل الحكم في قضية إخلاء مقر نادي القصة لـ9 نوفمبر