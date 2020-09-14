سعيد عبده: فتح باب التقدم للناشرين بمعرض الإسكندرية للكتاب.. غدًا

قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد سيفتح غدًا الثلاثاء، باب التقدم للناشرين الراغبين فى المشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب، والذى يقام خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل.وأوضح "عبده" لـ"الدستور"، إنه من المحتمل أن يتضمن معرض الإسكندرية للكتاب 134 جناحًا للناشرين، كما سيقام على مساحة 3000 متر، وهو ما أعلنت عنه الهيئة المصرية العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض.وكانت قد أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الإثنين، عن استئناف أنشطة معارض الكتب فى مختلف محافظات مصر، وتبدأ بمعرض الإسكندرية للكتاب الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر بأرض كوتة.جاء ذلك عقب حزمة القرارات الجديدة التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.وأشادت الوزيرة بالقرار الذى يتيح استئناف أنشطة معارض الكتاب بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية للمواقع المستضيفة مع الالتزام بالتدابير الوقائية التى أقرها مجلس الوزراء، وأكدت أن القرار يبرز تواصل جهود إعادة الحياة إلى شكلها الطبيعى فى مصر.