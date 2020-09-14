باحث يفضح «الإخوان» والأجير محمد على

قال محمد منصور، الباحث في «المركز المصري للفكر والدراسات»، إنَّ وقائع الأسابيع الماضية أثبتت أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين أجنحة جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر وبريطانيا وشخصيات مثل المقاول الأجير الهارب محمد علي.وأضاف «منصور» في تقرير نشره «المرصد المصري» في المركز أنَّ الظهور المستمر للمقاول الهارب في وسائل الإعلام المرتبطة بفرعي الجماعة الإرهابية في أنقرة والدوحة بمثابة دليل واضح على حجم التنسيق بين الجانبين، ناهيك عن أنَّ محمد علي يتواصل مع قاديين في التنظيم الإرهابي منهم الهارب إلى تركيا ياسر العمدة.