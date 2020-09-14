الكويت تدين استمرار تهديد الحوثي لأمن واستقرار السعودية

أعربت الكويت، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار السعودية وترويع الآمنين فيها، عبر استهدافها بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.وقال مصدر مسئول - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه - إن هذه الأعمال العدائية تعد تحديًا للقانون الدولي والإنساني، وإمعانًا في تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن تلك الأعمال تستوجب تحركًا سريعًا للمجتمع الدولي؛ لوضع حد لها وحمل جماعة الحوثي على التجاوب مع الجهود الدولية باستئناف مفاوضات السلام، وصولًا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاثة.وشدد على وقوف الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.