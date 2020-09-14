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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معهد جوته يعلن استمرار خدماته «أونلاين» حتى نهاية 2020

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:04 م
معهد جوته
معهد جوته
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قرر معهد جوته الألماني استمرار تقديم الدورات التعليمية والفعاليات الثقافية "أون لاين" حتى نهاية العام الحالي، وذلك في إطار حرصه على سلامة الشركاء والعاملات والعاملين، حيث سيقتصر الحضور خلال الأشهر القادمة على عقد الامتحانات المؤجلة، وتنظيم بعض الورش التدريبية لعدد محدود من المتدربين مع مراعاة أقصى درجات تدابير السلامة.

وذكر بيان للمعهد أنه من المقرر العمل على عقد الامتحانات المؤجلة في النصف الثاني من هذا الشهر، والتي سجل لها الطلاب قبل جائحة كورونا ولا يمكن تقديمها "أون لاين" لضمان مستوى الجودة، مسترشدين بالتجربة الناجحة في تنظيم الامتحانات لطلاب برنامج السنة التحضيرية المؤهلة للدراسة الجامعية في ألمانيا خلال شهر يونيو الماضي، والتي راعت جميع تدابير الوقاية والسلامة الشخصية.

أضاف البيان، أن المعهد استطاع خلال الأشهر الماضية تقديم جميع الخدمات بنفس مستوى الجودة للطلاب الدارسين في المعهد، ومواصلة التعاون الوثيق مع الشركاء الثقافيين، من خلال دعم مشروعاتهم المتميزة وتنظيم الورش التدريبية افتراضيًا، وتقديم منصّاتنا الرقمية لنشر مشروعاتهم، لافتًا إلى تدشين موقع "كولتوراما" المعد خصيصًا لبث الأعمال الفنية عليه مباشرة، أو رفعها عليه لاحقًا، ليعبر الفنانات والفنانون الدوائر المحلية والإقليمية نحو العالمية.

ونقل البيان عن سوزانا هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه "رغم الأحداث المتلاحقة وغير المتوقعة، إلا أننا سعداء بتواجدنا الرقمي وتمكننا من تقديم خدماتنا والحفاظ على دورنا في دعم العمل الثقافي، وبالإقبال الكبير عليه".

أضافت: أن "الفترة الماضية شهدت زيادة عدد الطلاب في الدورات الدراسية "أون لاين" لأكثر من خمسة أضعاف، وجذبت مناقشاتنا حول كورونا والصحافة العلمية آلاف المشاهدات".

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