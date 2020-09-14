المؤبد لـ 3 متهمين بخطف عامل وطلب فدية لإطلاق سراحه في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن المؤبد لقيامهم بخطف عامل وطلب فدية للإفراج عنه.صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى، وشريف عفت مصطفى، بأمانة سر صلاح فراج ومحمد حسنى وعلاء معتمد.تعود أحداث القضية لشهر مايو ٢٠٢٠ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بقيام مجهولين باختطاف محمد ياسر رجب عامل وطلبوا من أسرته فدية ٥ آلاف جنيه للإفراج عنه.وكشفت تحريات المقدم محمد إيهاب خلف الله رئيس مباحث قسم قنا، أن مرتكبى الحادث كل من محمد س م عامل، وأحمد ر ا سائق، وأحمد س م نجار، حيث تربصوا للمجنى عليه وقاموا باختطافه من منطقة الشئون بقنا.وتم ضبط المتهمين وإحالتهم لمحكمة جنايات قنا التي أصدرت قرارها المتقدم.