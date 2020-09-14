تفسير سقوط الشعر للعزباء فى المنام

إن حلم سقوط الشعر للعزباء من الأحلام المقلقة التى تفزع صاحبتها، وتسعى دائما للبحث عن تأويلها، حتى تستطيع أن تتعامل بجدية في حياتها إذا كان يوجد بعض القصور.يرمز حلم تساقط الشعر إلى خلل في حياة ذلك الشخص، نقص المال، وضيق الحال، والتعرض للعديد من المتاعب في الحياة، والعجز التام عن الوصول للهدف المُراد، والعيش في قلق دائم.وتعد رؤية العزباء لتساقط شعرها في المنام أيضًا إشارة إلى زواجها في القريب العاجل، وذلك بعد فترة طويلة من انتظار الشريك المناسب، كما يدل على تحقيق الأمنيات والأهداف التي تسعى لها إن كانت جديرة بذلك، وهذا كله يتوقف على حالتها التى كانت عليها فى الحلم.أما إذا رأت العزباء سقوط خصلة من شعرها فإن ذلك يدل على الفرص التي كان من السهل عليها استغلالها، لكنها لم تفعل إما لأسباب خارجة عن يدها، وإن كانت في علاقة عاطفية فإنه يوحى بالفراق بسبب التعنت فى الآراء.وأكد العالم ابن سيرين أن سقوط شعر الفتاة العزباء بكثرة في المنام دليل على الخير الكثير الذي تحصل عليه، وإذا أصبحت صلعاء فهذا يدل على الذكاء الشديد، وإذا كانت الفتاة فى الحلم حزينة فهذا دليل على كثرة المشاكل التى ستقع فيها.