موعد انطلاق معرض الإسكندرية للكتاب وقرعة حجز الناشرين

قررت الهيئة العامة للكتاب إقامة معرض كتاب الإسكندرية في الفترة من الأول من أكتوبر المقبل، وحتى العاشر من نفس الشهر.قالت الإدارة العامة للمعارض، في بيان الإثنين، إن الناشرين الذين لم يستردوا اشتراكاتهم السابقة سوف يتم تسكينهم في المساحات التي خصصت لهم من قبل، أما عن الناشرين الجدد فسوف يتم تسكينهم بعد عمل القرعة والحجز صباح الغد الثلاثاء وحتى الخميس من شهر سبتمبر الجاري.وحددت الإدارة سعر الجناح 9 أمتار بمبلغ وقدره 5200 جنيه.