«الدستور» ترصد عودة سكان عمارة الشربتلي لشققهم بعد ترميمها (فيديو)

شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك إلى شققهم بعد انتهاء أعمال الترميم بسبب مرور ماكينة الحفر العميق بمحطة صفاء حجازي بالزمالك.ورصدت «الدستور» اليوم بفيديو بث مباشر انتهاء أعمال الترميم التي قد أقرتها اللجنة الهندسية التي تشكلت من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لعمل التقرير الفني الخاص بإصلاح الركن المتضرر والإشراف على كل عمليات الإصلاح.وعاد السكان للشققهم بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل وسط أجواء احتفالية وقدم الأهالي الشكر له وللرئيس عبدالفتاح السيسي لإنجاز أعمال الترميم وإعادتهم لشققهم في وقت قصير.