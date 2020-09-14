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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خدمات منصة وزارة التعليم العالى 2020

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:09 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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خدمات منصة وزارة التعليم العالي يبحث كثيرون عنها حيث تقدم وزارة التعليم العالي، كل خدماتها الإلكترونية التي تهم أولياء الأمور من حيث تسجيل ونقل الطلاب إلكترونيًا، من خلال بوابة خدمات الجمهور على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور بدلًا من الإجهاد والذهاب إلى مقرات الكليات وإنهاء الأوراق الرسمية.

وتوفر منصة وزارة التعليم العالي العديد من الخدمات الإلكترونية لأولياء الأمور والطلاب، وتستعرض "الدستور" الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال التقرير التالي.

خدمات منصة وزارة التعليم العالي

توفر منصة وزارة التعليم العالي عددا كبيرا من الخدمات منها:

- التنسيق للثانوية العامة
- معادلة الشهادات
-الإشراف العلمي
-الشهادات الاجنبية المعادلة
-تقديم الطلاب الوافدين
-منح دراسية
-منح بحثية
- دورات تدريبية
كما تقدم المنصة خدمات غير إلكترونية منها مواعيد الأنشطة الطلابية والمعسكرات، الإدارة العامة لخدمات المواطنين، مشروعات الإدارة العامة للتعاون الدولي.

وللحصول على جميع الخدمات التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي إلكترونيًا، يرجى زيارة بوابة خدمات الجمهور على هذا الرابط: http:portal.mohesr.gov.egar-egPagesdefault.aspx

ما هي المنصة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى استخدام هذه الخدمات الإلكترونية التي تضمن حصولهم على الخدمة دون الحاجة إلى الذهاب لقر الوزارة أو الجامعات، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتعتبر بوابة خدمات الجمهور هي منصة إلكترونية تتيح للجمهور من المواطنين والمقيمين في مصر الحصول على الخدمات الخاصة بوزارة التعليم العالي، وذلك من خلال توحيد الخدمات الإلكترونية التابعة لها ضمن مظلة موحدة ومتكاملة.
وتسهم في تسهيل إجراءات الوصول إليها بطريقة ترقى لمستوى تطلعات وطموحات الجمهور، وبما يتناسب مع احتياجاتهم المتعددة.

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وتتضمن البوابة العديد من الخدمات، وهي خدمة إصدار الشهادات، التسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومية، النقل الإلكتروني بين الكليات الحكومية، التحقق من الشهادات، ومعادلة الشهادات، رسوم تسجيل طلبة تعليم الكبار، بالإضافة إلى خدمة التوظيف.

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