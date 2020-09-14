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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مديرة مدرسة الشهيد المسيري تكشف أسباب إزالة صورته من الصفحة الرسمية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:07 م
مدرسة الشهيد المسيري
مدرسة الشهيد المسيري
هبه عويضه
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قالت منال المنشاوى مديرة مدرسة الشهيد محمد علي المسيري الإعدادية بنات بإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، ردًا على ما نشرته جريدة "الدستور" صباح اليوم، بناءً على تصريح من هويدا حسن والدة الشهيد محمد المسيري، إن إدارة المدرسة لم تزل صفحة وصورة الشهيد من على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأفادت منال المنشاوى، أنها تسلمت أمر إدارى رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ من يوسف الديب وكيل أول وزارة التربية بالإسكندرية، والذى أمر فيه بغلق جميع صفحات وجروبات المدارس على مواقع التواصل الاجتماعى والبريد الإلكتروني الخاص بها وبالطبع تم تنفيذ التعليمات ملتقى المدارس.

وأوضحت: "أنا حتى الآن لم أتلق أى تعليمات بفتح الصفحة الخاصة بالمدرسة، ولكنى فوجئت باستدعائى لمكتب وكيل أول الوزارة وتم إيقافى عن العمل تمهيدا لتحويلى للتحقيق على ذنب لم أقترفه".

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