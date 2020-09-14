رئيس «القابضة لمصر للطيران»: نجحنا فى اجتياز جميع التفتيشات والاعتمادات الدولية

■ ما أهم الخطط التى وضعها مسئولو الشركة القابضة لمصر للطيران خلال الفترة المستقبلية فى ظل التحذير من الموجة الثانية لفيروس كورونا؟

■ ما أبرز التعليمات التى صدرت من جانب مسئولى وزارة الطيران المدنى خلال الفترة الماضية للعبور من تلك المحنة القاسية؟

■ كم يبلغ عدد الطائرات من مختلف الطرازات المقرر وصولها مستقبليًا؟

■ ماذا عن التفتيشات الدولية من المنظمات الدولية على شركة مصر للطيران؟

■ ما الدور الذى قامت به تلك المنظمات فى تدعيم الشركة الوطنية خلال فترة الأزمة باعتبارها إحدى أهم وأكبر شركات الطيران؟

■ ماذا عن تخفيض رواتب الطيارين والضيافة بسبب تعليق الرحلات الجوية؟

■ ماذا عن التعاون مع شركة «إير كايرو» خلال الفترة المقبلة؟

■ ماذا عن النقاط الجوية الجديدة التى ستسيّرها مصر للطيران؟

قال الطيار محمد رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن جائحة فيروس كورونا أثرت سلبًا على موارد الشركة الوطنية، جراء تعليق الرحلات والعمل بالعديد من مطارات العالم.وأضاف «زكريا»، فى حواره مع «الدستور»، أنه من المقرر أن تتسلم الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة طائرتين من طراز إيرباص A220-300، ليصبح لدى الشركة ١٢ طائرة من هذا الطراز، على أن تتسلم ٧ طائرات أخرى مع بداية عام ٢٠٢٢، ليصبح عدد الطائرات العاملة فى أسطول الشركة الوطنية ٦٣ طائرة مختلفة الطرازات.- اتخذت الشركة العديد من الإجراءات والتدابير للتعامل مع الأزمة، وكذلك الاستعداد فى حال وجود موجة ثانية لانتشار المرض لا قدر الله، حيث يوجد فريق متخصص لإدارة الأزمات يراجع موقف التشغيل أولًا بأول، فى ضوء الإجراءات التى تضعها الدول، سواء بقرار فتح أو غلق مطاراتها الدولية والمناورة بالطرازات، وتحقيق أكبر كفاءة وفاعلية لاقتصادية التشغيل، وكذلك خطة ترشيد النفقات التى تبنتها الشركة للخروج من عنق الزجاجة.وعلى الرغم من أن جائحة كورونا هى الأكبر تأثيرًا على شركات الطيران حول العالم منذ بداية صناعة الطيران المدنى، فإن الشركة الوطنية وبفضل دعم الحكومة المصرية واجهت هذه الأزمة، ونأمل أن نتعافى من تداعياتها فى أقرب وقت ممكن.- مما لا شك فيه أن «مصر للطيران» تعمل تحت مظلة وزارة الطيران المدنى، وأن وزارة الطيران لا تتوانى عن تقديم الدعم الكلى للشركات التابعة لها، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع، ومع بداية الأزمة تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات تنسيقية بحضور وزير الطيران وقيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات الشركات والهيئات التابعة لها، وأيضًا اجتماعات مع كل الجهات المعنية، وذلك لمتابعة تطورات المواقف واتخاذ الإجراءات العاجلة ووضع حلول سريعة للتعامل مع الأزمة.كما دعا وزير الطيران المدنى، الطيار محمد منار عنبة، العاملين إلى التحلى بالإرادة القوية حتى نعبر هذه المرحلة التى تسببت فيها تداعيات جائحة كورونا، ويتخطى قطاع الطيران المدنى التحديات التى تواجهه.وعلى الرغم من استئناف الحركة الجوية فى أول شهر يوليو الحالى بشكل نسبى وعودة الحياة تدريجيًا لهذه الصناعة، فإن الأزمة ما زالت تلقى بظلالها على قطاع الطيران المدنى، وأنا متفائل فى المرحلة المقبلة.- من المقرر أن تتسلم الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة طائرتين من طراز إيرباص A220-300 لتكتمل بذلك هذه الصفقة، ويصبح لدى الشركة ١٢ طائرة من هذا الطراز، كما من المقرر أن تتسلم الشركة مع بداية عام ٢٠٢٢ باقى الطائرات المتفق عليها، وهى ٧ طائرات من طراز A321neo، بسعة مقعدية ١٨٨ مقعدًا، و٢ طائرة من طراز B787 - 9 Dreamliner، بسعة ٣٠٩ مقاعد، كما ستقوم الشركة الوطنية بعرض ٣٠ طائرة مختلفة الطرازات للبيع خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يصبح عدد الطائرات العاملة فعليًا ورسميًا بأسطول الشركة الوطنية ٦٣ طائرة مختلفة الطرازات.- نجحت شركة مصر للطيران فى اجتياز جميع التفتيشات الدولية بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها صناعة النقل الجوى خلال جائحة كورونا، وذلك يدل على قدرة الشركة الوطنية على التطوير المستمر، وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية.وتعد مثل هذه الشهادات التى تجتازها الشركة إنجازًا كبيرًا لمصر للطيران، وهذا يؤكد أن منظومة الطيران المدنى تسير بخطى ثابتة وراسخة نحو تحقيق الخطط والأهداف الطموحة للنهوض بقطاع الطيران المدنى المصرى.ونجحت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية فى الحصول على تجديد شهادات الأيزو بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات «ISO 9001-201514001-201545001-2018»، والخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية، بعد التفتيش الذى تم بواسطة وفد من شركة «GIC EGYPT» للعام الثانى عشر على التوالى، وهى أعلى الشهادات الدولية فى مجال السلامة والجودة.وتعتبر شركة مصر للطيران للخطوط الجوية من أوائل الشركات التى اجتازت تفتيشات الأيزو منذ الحصول عليها فى عام ٢٠٠٨ واستمرت حتى الآن فى تجديدها.كما نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى اجتياز تفتيش شركة «SGS» لتجديد اعتماد شهادة الأيزو «٩٠٠١٢٠١٥» الخاص بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلى والتدريب الفنى وتصميم وتطوير البرامج التدريبية، وشهادة الأيزو «١٤٠٠١٢٠١٥» الخاصة بنظام إدارة البيئة والتزام جميع أنشطة التدريب فى حماية البيئة، وشهادة الأيزو «١٨٠٠١٢٠٠٧» الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.وحصلت شركة مصر للطیران للخدمات الجویة على شهادتى الأيزو ٢٠١٥-٩٠٠١ فى نظام الجودة، والأیزو ٢٢٠٠٠:٢٠١٨ فى سلامة الغذاء بعد الانتهاء من إجراءات التفتیش السنوى الذى أجراه وفد متخصص من شركة «TÜV Austria»، إحدى الشركات العالمیة المانحة لشهادة الأیزو.- لعبت المنظمات الدولية، مثل منظمة الطيران المدنى الدولية «الإيكاو»، دورًا كبيرًا فى التعامل مع جائحة كورونا، كما ناشد الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الأياتا» الحكومات ضرورة دعم شركات الطيران لإنقاذها من شبح الإفلاس وتردى موقفها المالى، كما أصدر الاتحاد الدولى للنقل الجوى العالمى وتحالف ستار العالمى عدة نشرات خاصة بتقييم وضع صناعة النقل الجوى عالميًا وإقليميًا، بالإضافة إلى عدة توجيهات ودليل عمل خاص بكل مراحل النقل الجوى وكل نقاط التعامل مع الركاب، مثل الضيافة أو داخل المطارات وكيفية تعقيم الحقائب، طبقًا للتوجيهات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية «WHO»، وتتضمن تلك النشرات التعريف بكيفية قيام بعض الحكومات بدعم صناعة النقل الجوى «Relief measures»، سواء عبر خفض الضرائب أو تأجيلها أو الدعم المالى المباشر أو توفير قروض وضمانات مالية.- استمرارًا لتداعيات فيروس كورونا على صناعة النقل الجوى وتأثيرها على الوضع المالى لشركات الطيران، ونظرًا لقلة موارد شركتنا الوطنية وتوقف معظم أنشطتها التى كانت تدر عملات صعبة، من تقديم خدمات للشركات والعملاء من صيانة وخدمات أرضية وجوية وأسواق حرة وصناعات مكملة وغيرها، وكذلك توقف دخل المكاتب الخارجية وبيع تذاكر وخدمات العملاء- انخفضت معدلات السيولة بالشركة إلى أدنى مستوياتها، وتقرر صرف مستحقات جميع أفراد الركب الطائر بنسبة ٧٥٪ بالجنيه المصرى، ونسبة ٢٥٪ بالعملة الأجنبية بصفة مؤقتة لحين تحسن الأوضاع المالية للشركة، ونتمكن من سداد الالتزامات والقروض المستحقة لدى كل الجهات والشركات المتعاملة معها بالعملة الصعبة وفقًا للتعاقدات المبرمة.- أعلنت شركة مصر للطيران مؤخرًا عن توقيع اتفاقية مشاركة بالرمز مع «إير كايرو» لفتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين وتعزيز تواجدهما بعدد من الأسواق خارج نطاق شبكة خطوطهما بما يخدم عملاء الشركتين، مع توفير فرص ربط أفضل من خلال تنسيق جداول الرحلات بين الطرفين.وتأتى هذه الخطوة التنفيذية المهمة فى ظل اهتمام شركة مصر للطيران بتحقيق التكامل بين جداول تشغيل الشركتين، وطرح العديد من الخيارات أمام عملاء شركة «إير كايرو» للسفر إلى العديد من النقاط التى تُسيّر إليها «مصر للطيران» رحلاتها بما يدعم حركة السياحة الداخلية، ومنح عملاء الشركة الفرصة للوصول إلى العديد من النقاط بشرق أوروبا والشرق الأوسط عن طريق عدد من المطارات الداخلية بمصر.وسيتم تفعيل الخطوة خلال جدول شتاء ٢٠٢٠٢٠٢١، حيث ستبدأ مصر للطيران بالسماح بوضع رمز شركة «إير كايرو» على رحلات الشركة الوطنية الداخلية بين القاهرة وكل من مطارات أسوان والأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسيوط والإسكندرية وسوهاج، وخارجيًا بين القاهرة إلى روما وميلانو والبحرين وكوبنهاجن.كما تعاونت شركة «إير كايرو»، أيضًا، مع قطاع السياحة بالأسواق الحرة «الكرنك»، من خلال توقيع بروتوكول تعاون تسويقى لتنمية الشراكة الاستراتيجية يتيح لمكاتب «الكرنك» للسياحة حجز وبيع تذاكر الطيران على متن رحلات وشبكة خطوط «إير كايرو»، من خلال فروع مكاتب «الكرنك» فى مدينة نصر، وقصر النيل، وشرم الشيخ، والغردقة، وأسوان، والإسكندرية، وفندق لوباساج المطار.ويأتى هذا التوقيع فى إطار السياسة التنسيقية التى تنتهجها مصر للطيران لدفع التعاون بين شركاتها، وللعمل على جذب السياحة الخارجية والداخلية لمناطق الجذب السياحى والمزارات السياحية المصرية العريقة.- أعلنت «مصر للطيران» عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بغانا بمعدل رحلتين أسبوعيًا، اعتبارًا من يوم الخميس الماضى، وكذلك أعلنت الشركة عن استئناف رحلاتها إلى كل من لاجوس وأبوجا بنيجيريا بمعدل ٣ رحلات أسبوعيًا لكل منهما، اعتبارًا من سبتمبر الجارى، وذلك فى ضوء الخطة التى وضعتها «مصر للطيران» لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.وحاليًا تسيّر «مصر للطيران» رحلة جوية إلى جوانزو كل خميس، وتمت الموافقة على تشغيل رحلة إضافية لـ«مصر للطيران» لتصبح رحلتين أسبوعيًا، كما تمت الموافقة على تشغيل ٣ رحلات أسبوعيًا إلى موسكو من القاهرة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، اعتبارًا من ١٧ سبتمبر الحالى.ومن المتوقع أن تصل أعداد الركاب إلى ما يقرب من ٢ مليون راكب خلال عام ٢٠٢٠، وهى نسبة بسيطة مقارنة بالأعوام السابقة التى وصلت فيها من ٧ إلى ٨ ملايين راكب سنويًا فى الاتجاهين.