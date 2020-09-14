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الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مواعيد عمل مكاتب البريد فى محافظات مصر والإجازات الرسمية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:11 م
مكاتب البريد
مكاتب البريد
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يبحث الكثير من المصريين عن مواعيد عمل مكاتب البريد في محافظات مصر لإنهاء الكثير من الخدمات الحكومية والمالية، وعلى رأسها صرف المعاشات ودفع المخالفات المرورية ودفع فواتير الغاز والكهرباء.

وتعد هيئة البريد المصري أقدم الهيئات والمؤسسات الحكومية في مصر والتي تم تأسيسها في عام 1865م، ويقدم خدمات لأكثر من 71 مليون مواطن، بهدف المشاركة في تحقيق خطط الدولة المستقبلية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

مواعيد عمل مكاتب البريد 2020

قررت الهيئة القومية للبريد تعديل مواعيد العمل الرسمية الخاصة بها خلال الفترة الأخيرة، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من التكدس والزحام أمام مكاتب البريد، للتقليل من انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ حيث تبدأ مواعيد العمل منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، على مستوى مكاتب الجمهورية.

وتمتد فترة عمل المكاتب الرئيسية والتي يبلغ عددها حوالي 2000 مكتب، من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا؛ كما تعمل بعض مكاتب البريد لفترة أخرى تبدأ من الساعة 3 عصرا وحتى 6 مساء للحد من التكدس.

مع العلم أن مواعيد مكاتب البريد تختلف من فرع إلى آخر، حيث أن هناك فروعا تعمل خمسة أيام في الأسبوع من الأحد إلى الخميس، وهناك فروع أخرى تعمل بداية من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، ويتم تعطيل العمل بها يوم الخميس من كل أسبوع، بينما يوجد فروع أخرى من مكاتب البريد تعمل ستة أيام في الأسبوع، من يوم السبت إلى يوم الخميس.

خدمات البريد في الوقت الحاضر

* تقديم بعض الخدمات فقط في المرحلة الحالية، وتتمثل هذه الخدمات في صرف الرواتب والمعاشات، السحب والإيداع من دفاتر التوفير أو الحسابات الجارية للعملاء.

* صرف المستحقات وإعانات العمالة المتضررة من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحصيل الفواتير والحوالات المالية الفورية.

* الخدمات الحكومية من المقرر تقديمها أونلاين عبر بوابة الحكومة الرسمية الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

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