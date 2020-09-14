سوسن بدر تعود للمسرح بعد غياب 7 سنوات

تعود الفنانة سوسن بدر إلى خشبة المسرح مجددًا، بعد غياب ٧ سنوات، من خلال عمل «ضخم بدأت الإعداد له تحت إشراف إيهاب فهمى»، وفق مصادر مقربة. وأوضحت المصادر أن الفنانة قررت الدخول مباشرة فى «بروفات» العرض المسرحى الجديد، بعد الانتهاء من ارتباطاتها السينمائية، تمهيدًا للعرض مطلع العام المقبل، ليعيدها إلى أجواء «أبوالفنون» منذ آخر أعمالها المسرحية «المحروس والمحروسة».







وتتبقى للفنانة الكبيرة مشاهد قليلة فى فيلم «ثانية واحدة» مع دينا الشربينى، وتدخل بعدها تصوير فيلمها الكوميدى الجديد «بلالين» مع عدد كبير من النجوم منهم كندة علوش، وبعدها تتفرغ لمسرحيتها الجديدة التى تتطلب منها مجهودًا كبيرًا.