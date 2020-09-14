الأمم المتحدة تدعو لإعادة التفكير في رعاية المسنين بعد وفيات كورونا

طالب المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان، بإعادة التفكير بإمعان في رعاية كبار السن بعد حصيلة الوفيات الهائلة إثر كورونا في دور المسنين.وحث رايان الدول في كلمة ألقاها اليوم الاثنين عن تداعيات كورونا على اعتبار العناية بالمسنين "مسألة حقوقية"، وفق ما أفادت وكالة رويترز.وقال: "نحتاج لإعادة التفكير بإمعان في علاقتنا بالأجيال الأكبر سنا وطريقة تقديمنا الرعاية لهذا الجيل".وأضاف: "علينا أن ننظر لاحتياجات جيل المسنين على أنها مسألة حقوق.. الحق في الحصول على الرعاية، والحق في التواصل الاجتماعي".ودعا رايان أيضا، لتوفير حماية أفضل للسجناء والمهاجرين والعاملين في الرعاية الصحية.ومعدلات الوفيات في دور الرعاية مرتفعة لأسباب منها أن كبار السن أكثر‭ ‬عرضة للإصابة بالمرض كما أن التحرك لمواجهة الأمر كان منعدما، مما أدى لامتلاء بعض المراكز بجثث تركت في الغرف دون التعامل معها، حتى في بعض الدول الثرية.