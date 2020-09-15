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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 04:43 ص
مواعيد قطارات
مواعيد قطارات
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مع اقتراب موعد بدء الدراسة في الجامعات، وانتهاء فصل الصيف، يبحث الكثير من المواطنين والطلاب عن مواعيد القطارات بين القاهرة والإسكندرية، حيث يلتحق الكثير بالكليات المتواجدة في جامعة القاهرة.

وينشر الدستور مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة وأسعار التذاكر، حيث يستخدم الكثير من المواطنين القطارات كوسيلة مواصلات أساسية.

وتتيح هيئة السكك الحديدية حجز تذاكر القطارات من وإلى جميع المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، من خلال الموقع الرسمي لسكك حديد مصر من هنا،  بأسعار مناسبة مع ظروف جميع الفئات الاجتماعية، حيث توفر الهيئة قطارات VIP، وقطارات درجة أولى مكيفة، وقطارات درجة ثانية مكيفة.

مواعيد قطارات الإسكندرية ـ القاهرة


1- القطار رقم 902: يتحرك من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة السادسة صباحًا، ويصل محافظة القاهرة في تمام الساعة التاسعة والربع صباحًا.

2- قطار رقم 930: يتحرك القطار من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً، ويصل محافظة القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر وعشرين دقيقة مساءً.

3- قطار رقم 900: يتحرك من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق صباحًا، ويصل محافظة القاهرة في تمام الساعة الحادية عشر وعشرين دقيقة صباحًا.

4- قطار رقم 912: يتحرك من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، ويصل محافظة القاهرة في تمام الساعة الثالثة إلا الربع عصرًا.

5- قطار رقم 914: يتحرك من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويصل محافظة القاهرة في تمام الساعة الرابعة وعشرين دقيقة عصرًا.

6- قطار رقم 922: يتحرك القطار من محافظة الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ويصل محافظة القاهرة في تمام الساعة السابعة إلى عشر دقائق مساءً.

7- قطار رقم 196: يتحرك القطار في تمام الساعة الرابعة إلا خمس عشر دقيقة عصرًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً، سعر التذاكر 31 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

القطارات المميزة الجديدة من القاهرة إلى الإسكندرية


قطار رقم 163 مميز – يقوم من القاهرة الساعة 4:20 ص، يصل الإسكندرية الساعة 7:45 ص.

قطار رقم 1131 روسي: يقوم من القاهرة الساعة 8:10 ص، يصل الإسكندرية الساعة 11:05 ص.

قطار رقم 901 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 8:20 ص، يصل الإسكندرية الساعة 11:30 ص.

قطار رقم 991 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 10:00 ص، يصل الإسكندرية الساعة 1:05 م.

قطار رقم 133 مميز- يقوم من القاهرة الساعة 12:45 م، ويصل الإسكندرية الساعة 4:50 م.

قطار رقم 923 مكيف – يقوم من القاهرة الساعة 4:00 م، ويصل الإسكندرية الساعة 7:30 م.

قطار رقم 925 مكيف، يقوم من القاهرة الساعة 5:10 ويصل الإسكندرية الساعة 8:30 ص.

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