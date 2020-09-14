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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السماح للمعارض الروسي نافالني بترك سرير المستشفى جزئيا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:21 م
المعارض الروسي نافالني
المعارض الروسي نافالني
أ.ش.أ
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أعلن مستشفى شار تيه أن المعارض الروسي نافالني، الذى يعالج في المستشفى يمكنه اليوم ترك سرير المستشفى والتجول بشكل جزئي بعد أن أعلن الأطباء أن حالته الصحية تحسنت نسبيا.

نافالني كان يتلقى العلاج في مستشفى شاريتيه برلين منذ 22 أغسطس الماضي إثر دخوله فى غيبوبة ووفقًا للحكومة الفيدرالية، فقد تم تسميم نافالني "بلا شك" بغاز أعصاب كيميائي (نوفيتشوك)، حيث تم تطوير هذا النوع من قبل العلماء السوفييت في السبعينيات.

وأكدت المعامل في فرنسا والسويد صحة ما توصلت إليه النتائج الألمانية من تسمم نافالني بغاز الأعصاب.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت الحكومة الفيدرالية في برلين على لسان المتحدث باسمها شتيفان زايبرت أن هذا يعني أن "ثلاثة مختبرات قدمت الآن بشكل مستقل أدلة على وجود غاز أعصاب من نوع (نوفيتشوك ) كان السبب فى تسمم المعارض الروسى نافالني".

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