تشغيل مركز جراحة القلب والصدر في المنصورة أكتوبر المقبل

تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، الاثنين، التجهيزات النهائية لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية.وسيتم التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بأول مركز متخصص من نوعه فى جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية فى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل.ورافق عبدالباسط، خلال الجولة، الدكتورة نسرين عمر عميد كلية الطب في الجامعة، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى الجامعة، والدكتور مسعد سليمان مدير المركز.ويقام المركز الجديد على مساحة 1000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه بقوة 14 غرفة عمليات، و82 سريرا داخليا و33 غرفة عناية مركزة ويتكون المركز من 10 طوابق منها بدروم للخدمات، و7 أدوار متكررة، يحتوي الدور الأرضي على 5 عيادات خارجية ومدرج تعليمي، إضافة إلى صيدلية وغرفة تبرع بالدم وقسم الأشعة به كل الأشعات العادية والموجات الصوتية والرنين والمقطعية من داخل المركز تعمل جميعًا بنظام "الباكس سيستم" وهو نقل الإشاعات إلكترونيًا للطبيب دون الحاجة لطباعتها على أفلام.ويضم الدور الأول 6 غرف عمليات بنظام الكبسولة، منها 4 غرف عمليات مزدوجة يتم بها إجراء أشعة تداخلية وجراحية في آن واحد.. بالإضافة إلى غرفتي عمليات لحالات اليوم الواحد، والدور الثاني يضم 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة لجراحات القلب المفتوح بالإضافة لــ 3 غرف لزراعة الرئة وجراحات الصدر، بينما يضم الدور الثالث 33 غرفة عناية مركزة تم تجهيزها على أحدث النظم الطبية العالمية وتنقسم إلى 2 عناية مركزة عامة تضم 25 سريرا لمرضى جراحة القلب المفتوح، وعناية مركزة لمرضى جراحة الأوعية الدموية، و5 أسرة عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة، كما تضم أدوار الإقامة المتكررة 82 سريرا داخليا، وقاعة للأبحاث واللقاءات العلمية.وقال الدكتور مسعد سليمان، مدير المركز، إن المركز يعد الوحيد المتخصص في جراحات القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية في مصر والشرق الأوسط ويشمل التخصصين معًا، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية في جميع الأدوار التي انتهت معظم تجهيزاتها وتشطيباتها الأساسية.