الأردن يسجل 214 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3528 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ10 أردنيين قادمين من الخارج، و204 حالات محلية، مشيرًا إلى تسجيل 49 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2243 حالة، كما سُجلت حالتا وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 26 حالة.