أم توثق لحظات وفاة ابنتها وجنينها: «أبوس إيدكم ساعدوني»

تداول رواد مواقع التواصل فيديو لسيدة توثّق وفاة ابنتها داخل مستشفى سوزان مبارك بمحافظة المنيا، مطالبين بمحاسبة المتسبب في الواقعة، حيث تم ترك ابنتها 4 أيام دون أي فحوصات طبيّة.وروت الأم بحسب المنشور المتداول: "عايزة حد يجيب لي حق بنتى اللى اتوفت فى مستشفى سوزان مبارك بالمنيا ماتت وهي حامل، يعني روحين راحوا بسبب إهمال المستشفى، 4 أيام الحالة دخلت المستشفى مفيش دكتور عنده ملة ولا دين يدخل يشوفها وكل ما نروح لدكتور يقول دي مش تبعي دي مش تخصّصي دى تبع الاستقبال.. ليه كده انتو كفرة متعرفوش ربنا، طيب حتى الحقوا الجنين اللى فى بطنها.. حسبي الله ونعم الوكيل".وتابعت: "ساعدونى أرجّع حق بنتي، ياريت حد يوصل صوتى لأى مسؤول.. بالله عليكم لو فيه محامى يعرف ربنا يرفع لى قضية ويجيب لى حق بنتى وياخد اللى هو عايزة.. أبوس إيديكم عايزة أرجع حق بنتى # حق-إيمان - لازم -يرجع"، وقالت مصادر في المستشفى إن الواقعة قيد التحقيق.