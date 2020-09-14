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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة جمال اللبان في الاتجار بالعملة لـ12 أكتوبر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:25 م
جمال اللبان
جمال اللبان
عادل عبد العال
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أجّلت المحكمة الاقتصادية محاكمة جمال اللبان، المدير السابق لإدارة التوريدات بمجلس الدولة في اتهامه بالاتجار في العملة بدون ترخيص لجلسة 12 أكتوبر.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم جمال اللبان تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وغرامة 2 مليون جنيه وعزله من منصبه.

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