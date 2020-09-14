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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشغيل محطة صرف المستقبل وسحب المياه المتراكمة أسفل كوبري الواصفية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:48 م
محطة صرف المستقبل
محطة صرف المستقبل
كريم أنور
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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة، أنه تم توجيه فريق الطوارئ من مهندسي ومشرفي الشركة للتعامل السريع مع العطل المفاجئ فى وحدات الرفع بمحطة صرف صحى مدينة المستقبل، والذى نتج عنه غرق بالمحطة بالكامل، نتيجة عطل بموزع الكهرباء داخل المحطة، كما تم توجيه سيارات الشركة لسحب المياه المتراكمة أسفل كوبرى الواصفية وتم فتح الطريق أمام السيارات المتجهة إلى المنطقة الصناعية.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم على الفور التنسيق مع قطاع كهرباء الإسماعيلية بتوفير وحدة مولد لتشغيل المحطة لحين إصلاح موزع الكهرباء المعطل، بجانب تخصيص سيارات شفط المياه لسحبها من تحت نفق الواصفية ومن داخل المحطة، مؤكدًا أنه تم قطع المياه عن مدينة المستقبل ساعة ونصف خلال فترة الإصلاح لعدم زيادة التصرفات الواردة للمحطة.

كما وجه رئيس الشركة بالشكر لفريق العمل لسرعة السيطرة على الموقف والانتهاء من الإصلاح خلال فترة وجيزة لا تتخطى الساعة والنصف من الحدث وتشغيل المحطة بمولد شركة الكهرباء، لافتا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.

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