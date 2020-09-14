رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على مواعيد القطارات من بنها إلى الإسكندرية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:31 م
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
طباعة
بعد أن أطلقت هيئة السكة الحديد 38 قطار خدمة جديدة على خطوط السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحى المبارك وما زلت تعمل حتى الآن على جميع الخطوط، تنشر الدستور جدول مواعيد القطارات من بنها إلى الإسكندرية وذلك حسب جداول المواعيد الجديدة.
ويفضل المواطنين السفر بالقطار كوسيلة أكثر راحة من السيارة وأرخص ثمنا، وخاصة بعد إعلان وزارة النقل عن تشغيل قطارات الخدمة الجديدة ذات العربات الروسية والجرارات الامريكية.

مواعيد القطارات من بنها إلى الاسكندرية

يتجه يوميا من الإسكندرية إلى بنها 6 قطارات إكسبريس إسباني، و9 قطارات آخرين من بنها إلى الإسكندرية، من ذات النوع.

مواعيد قطارات بنها الإسكندرية 2020

1- يتجه القطار رقم 903 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 6:40 صباحا حتي يصل إلي الاسكندرية الساعة 9:20 صباحا.

2- يتجه القطار رقم 901 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 8:50 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 11:10 صباحا.

3- يتجه القطار رقم 911 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 10:40 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة الواحدة مساءً.

4- يتجه القطار رقم 913 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 1:8 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 3:15 مساء.

5- يتجه القطار رقم 919 من بنها في تمام الساعة 3:05 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6 مساء.

6- يتجه القطار رقم 915 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 3:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6:10 مساء.

7- يتجه القطار رقم 923 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 4:40 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 7:52 مساء.

8- يتجه القطار رقم 925 اكسبريس مكيف من بنها في تمام الساعة 5:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 8:25 مساء.

9- يتجه القطار رقم 931 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 8:56 مساء حتي يصل إلي الاسكندرية الساعة 11:30 مساء.

مواعيد قطارات الاسكندرية بنها 2020

1- يتجه القطار رقم 902 من الاسكندرية في تمام الساعة 6 صباحا ويصل الي بنها الساعة 8:37 صباحا.

2- يتجه القطار رقم 900 من الاسكندرية الساعة 8:15 صباحا ويصل إلي بنها الساعة 10:32 صباحا.

أسعار تذاكر قطارات بنها الاسكندرية


يبلغ سعر تذكرة القطار من بنها إلى الإسكندرية والعكس، 45 جنيه للدرجة الاولي، و28 جنيه للدرجة الثانية.

قد يهمك أيضا:

مواعيد القطارات اليوم من القاهرة لكافة محافظات مصر


موضوعات متعلقة

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

تيسيرات من «المركزي» لعملاء البنوك مع عودة تحصيل أقساط القروض

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

برلماني: دعوات 20 سبتمبر «هزلية» تستهدف إحداث اضطرابات في مصر

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

تنسيق الشهادات المعادلة 2020

تردد قناة الأهلي على النايل سات

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

«فيسبوك» تتيح «ووتش توجيذر» لمشاهدة البرامج والأفلام معًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

«كيف تكتب الرواية» كتاب جديد لواسيني الأعرج عن دار الجيدة

قصة حياة ديوان رُفض من 10 دور نشر وفاز بالتشجيعية

أشرف زكى يقرر إعادة عرض «الوردة والتاج»

«ثقافة الجيزة» تناقش أعمال جان فرانسوا وعباس العقاد