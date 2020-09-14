تعرف على مواعيد القطارات من بنها إلى الإسكندرية
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:31 م
بعد أن أطلقت هيئة السكة الحديد 38 قطار خدمة جديدة على خطوط السكة الحديد خلال فترة عيد الأضحى المبارك وما زلت تعمل حتى الآن على جميع الخطوط، تنشر الدستور جدول مواعيد القطارات من بنها إلى الإسكندرية وذلك حسب جداول المواعيد الجديدة.
ويفضل المواطنين السفر بالقطار كوسيلة أكثر راحة من السيارة وأرخص ثمنا، وخاصة بعد إعلان وزارة النقل عن تشغيل قطارات الخدمة الجديدة ذات العربات الروسية والجرارات الامريكية.
2- يتجه القطار رقم 901 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 8:50 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 11:10 صباحا.
3- يتجه القطار رقم 911 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 10:40 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة الواحدة مساءً.
4- يتجه القطار رقم 913 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 1:8 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 3:15 مساء.
5- يتجه القطار رقم 919 من بنها في تمام الساعة 3:05 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6 مساء.
6- يتجه القطار رقم 915 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 3:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6:10 مساء.
7- يتجه القطار رقم 923 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 4:40 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 7:52 مساء.
8- يتجه القطار رقم 925 اكسبريس مكيف من بنها في تمام الساعة 5:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 8:25 مساء.
9- يتجه القطار رقم 931 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 8:56 مساء حتي يصل إلي الاسكندرية الساعة 11:30 مساء.
مواعيد قطارات الاسكندرية بنها 2020
1- يتجه القطار رقم 902 من الاسكندرية في تمام الساعة 6 صباحا ويصل الي بنها الساعة 8:37 صباحا.
2- يتجه القطار رقم 900 من الاسكندرية الساعة 8:15 صباحا ويصل إلي بنها الساعة 10:32 صباحا.
يبلغ سعر تذكرة القطار من بنها إلى الإسكندرية والعكس، 45 جنيه للدرجة الاولي، و28 جنيه للدرجة الثانية.
ويفضل المواطنين السفر بالقطار كوسيلة أكثر راحة من السيارة وأرخص ثمنا، وخاصة بعد إعلان وزارة النقل عن تشغيل قطارات الخدمة الجديدة ذات العربات الروسية والجرارات الامريكية.
مواعيد القطارات من بنها إلى الاسكندريةيتجه يوميا من الإسكندرية إلى بنها 6 قطارات إكسبريس إسباني، و9 قطارات آخرين من بنها إلى الإسكندرية، من ذات النوع.
مواعيد قطارات بنها الإسكندرية 20201- يتجه القطار رقم 903 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 6:40 صباحا حتي يصل إلي الاسكندرية الساعة 9:20 صباحا.
2- يتجه القطار رقم 901 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 8:50 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 11:10 صباحا.
3- يتجه القطار رقم 911 اكسبريس اسباني مكيف من بنها في تمام الساعة 10:40 صباحا حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة الواحدة مساءً.
4- يتجه القطار رقم 913 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 1:8 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 3:15 مساء.
5- يتجه القطار رقم 919 من بنها في تمام الساعة 3:05 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6 مساء.
6- يتجه القطار رقم 915 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 3:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 6:10 مساء.
7- يتجه القطار رقم 923 مكيف إسباني من بنها في تمام الساعة 4:40 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 7:52 مساء.
8- يتجه القطار رقم 925 اكسبريس مكيف من بنها في تمام الساعة 5:50 مساء حتى يصل إلى الإسكندرية الساعة 8:25 مساء.
9- يتجه القطار رقم 931 اكسبريس مكيف اسباني من بنها في تمام الساعة 8:56 مساء حتي يصل إلي الاسكندرية الساعة 11:30 مساء.
مواعيد قطارات الاسكندرية بنها 2020
1- يتجه القطار رقم 902 من الاسكندرية في تمام الساعة 6 صباحا ويصل الي بنها الساعة 8:37 صباحا.
2- يتجه القطار رقم 900 من الاسكندرية الساعة 8:15 صباحا ويصل إلي بنها الساعة 10:32 صباحا.
أسعار تذاكر قطارات بنها الاسكندرية
يبلغ سعر تذكرة القطار من بنها إلى الإسكندرية والعكس، 45 جنيه للدرجة الاولي، و28 جنيه للدرجة الثانية.
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