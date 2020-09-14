رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غادة والى ورئيس «فيفا» يتصديان للفساد فى كرة القدم باتفافية تعاون

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:01 م
غادة والي ورئيس الفيفا
غادة والي ورئيس الفيفا
ولاء جمال
طباعة
وقّعت الدكتور غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا، اليوم الإثنين، اتفاقية مع جيوفاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ للتصدي للفساد في كرة القدم.

وتستهدف الاتفاقية عدة أهداف منها وضع برامج تدريبية وتقديم دعم فني للتصدي ولمنع التلاعب أو الفساد في المسابقات الرياضية ونشر قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتبني ونشر قيم النزاهة وحماية لعبة كرة القدم من أي فساد مؤسسي، كذلك استخدام الرياضة وكرة القدم كأداة لتنمية وحماية الشباب ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات، والتعاون في إجراء الدراسات والفعاليات المعنية بسبل منع الفساد في الرياضة وخاصة في المسابقات.

كما تستهدف تطوير ونشر أدلة فنية وبرامج عمل واتخاذ كل التدابير للحد من العنف في الرياضة وخاصة مع الأطفال وبين الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ودعم التدابير الخاصة بدمج المرأة كلاعبة ومحكمة ومعلقة رياضية وجعل الملاعب مكانًا آمنًا للمرأة.

وتعهد الجانبان بالعمل معًا والتعاون مع الاتحادات الوطنية والمنظمات الإقليمية لمواجهة الفساد وحماية الشباب والنشء وحماية اللعبة والتوسع في دمج المرأة والاتفاق على تشجيع لاعبي كرة القدم المؤثرين في الشباب دوليًا ومحليًا لأداء دور اجتماعي تنموي كقدوة للنشء.

وقالت والي إنَّ حجم صناعة الرياضة بلغ 756 مليار دولار وإنَّ ملايين الشباب يعملون في هذه الصناعة وما يتصل بها من صناعات، لافتة إلى أنَّ كرة القدم هي مصدر بهجة للشعوب ولها دور اجتماعي وثقافي وتنموي واقتصادي كبير، وأنَّ البناء لما بعد وباء كوفيد يتطلب حماية الرياضة وكرة القدم من كل أشكال الفساد والجريمة لتبقي ملهمة للشباب.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

برلماني: دعوات 20 سبتمبر «هزلية» تستهدف إحداث اضطرابات في مصر

«خالدة» للبترول تعلن عن وظائف شاغرة

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية ON Time Sport

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية ON Time Sport

تنسيق الشهادات المعادلة 2020

تردد قناة الأهلي على النايل سات

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

سعيد عبده: فتح باب التقدم للناشرين بمعرض الإسكندرية للكتاب.. غدًا

موعد انطلاق معرض الإسكندرية للكتاب وقرعة حجز الناشرين

معهد جوته يعلن استمرار خدماته «أونلاين» حتى نهاية 2020

تأجيل الحكم في قضية إخلاء مقر نادي القصة لـ9 نوفمبر