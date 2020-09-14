غادة والى ورئيس «فيفا» يتصديان للفساد فى كرة القدم باتفافية تعاون

وقّعت الدكتور غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا، اليوم الإثنين، اتفاقية مع جيوفاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ للتصدي للفساد في كرة القدم.وتستهدف الاتفاقية عدة أهداف منها وضع برامج تدريبية وتقديم دعم فني للتصدي ولمنع التلاعب أو الفساد في المسابقات الرياضية ونشر قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتبني ونشر قيم النزاهة وحماية لعبة كرة القدم من أي فساد مؤسسي، كذلك استخدام الرياضة وكرة القدم كأداة لتنمية وحماية الشباب ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي وإدمان المخدرات، والتعاون في إجراء الدراسات والفعاليات المعنية بسبل منع الفساد في الرياضة وخاصة في المسابقات.كما تستهدف تطوير ونشر أدلة فنية وبرامج عمل واتخاذ كل التدابير للحد من العنف في الرياضة وخاصة مع الأطفال وبين الشباب، بالإضافة إلى تشجيع ودعم التدابير الخاصة بدمج المرأة كلاعبة ومحكمة ومعلقة رياضية وجعل الملاعب مكانًا آمنًا للمرأة.وتعهد الجانبان بالعمل معًا والتعاون مع الاتحادات الوطنية والمنظمات الإقليمية لمواجهة الفساد وحماية الشباب والنشء وحماية اللعبة والتوسع في دمج المرأة والاتفاق على تشجيع لاعبي كرة القدم المؤثرين في الشباب دوليًا ومحليًا لأداء دور اجتماعي تنموي كقدوة للنشء.وقالت والي إنَّ حجم صناعة الرياضة بلغ 756 مليار دولار وإنَّ ملايين الشباب يعملون في هذه الصناعة وما يتصل بها من صناعات، لافتة إلى أنَّ كرة القدم هي مصدر بهجة للشعوب ولها دور اجتماعي وثقافي وتنموي واقتصادي كبير، وأنَّ البناء لما بعد وباء كوفيد يتطلب حماية الرياضة وكرة القدم من كل أشكال الفساد والجريمة لتبقي ملهمة للشباب.