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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«روتاري إسكندرية النزهة» يفتتح مستشفى فوزي معاذ للأطفال بعد تطويره

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:39 م
افتتاح مستشفى فوزي
افتتاح مستشفى فوزي معاذ للأطفال
هبه عويضه
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افتتح نادي روتاري إسكندرية النزهة برئاسة الدكتور محمد على يوسف، مشروع تطوير مستشفى فوزي معاذ للأطفال بمنطقة كرموز، بحضور محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر أسامة الأحمر، وأعضاء النادي وشباب الروتارأكت وإنترأكت النزهة، والعديد من قيادات الصحة بالإسكندرية.

وأوضح "يوسف" أن مشروع التطوير شمل رفع كفاءة دور كامل بمسطح ٣٠٠ م لإنشاء قسم للأمراض الصدرية والتنفسية للأطفال يحتوي على ٢٤ سريرا داخليا و٤ سراير عناية وسطية، بالإضافة لشبكة غازات طبية ورفع كفاءة الأرضيات والحوائط والحمامات والغرف الخاصة بالأطباء والتمريض وتنفيذ العلاج وكامل أعمال الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد على يوسف أن المشروع الرئيسي للنادي يأتي تنفيذًا لنص البروتوكول الموقع بين نادي روتاري إسكندرية النزهة ووزارة الصحة المصرية بالمحافظة؛ استكمالًا للدور الرائد الذي يقوم به النادي لخدمة المجتمع السكندري ودعم القطاعات المختلفة بالدولة وخاصة القطاع الصحي لما يمثله من أهمية في الوقت الحالي.

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