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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كيف تكتب الرواية» كتاب جديد لواسيني الأعرج عن دار الجيدة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:32 م
كيف تكتب الرواية
كيف تكتب الرواية
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار الجيدة للنشر والتوزيع كتاب "كيف تكتب رواية" للكاتب واسيني الأعرج مشاركة مع الدكتورة رزان إبراهيم.

وقال واسيني الأعرج عن الكتاب الجديد: "لاحظت برفقة الصديقة الناقدة الدكتورة رزان إبراهيم، أستاذة النقد الروائي بجامعة البترا بعمان، الغياب الكلي لكتاب مرجعي تعليمي" من الناحية التقنية في كتابة الرواية، يمهد الطريق لعشاق هذا الفن، وما أكثرهم اليوم.

وتابع واسيني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بدأ الأمر صعبًا مع الجائحة ومصائبها، ثم قررنا، بعد نقاش طويل ومثمر، أن نخوض معًا هذه التجربة التي تكاتف فيها الإبداع والورشات الروائية، بالنقد الروائي الفعال، تاركين وراءنا كل المعوقات الموضوعية، وضغوطات الظرفية الصحية الطارئة.

وأكد: "أخيرًا تجسدت الفكرة في شكل كتاب مشترك "كيف تكتب الرواية" مساعد لمن يريد أن ينتقل إلى كتابة الرواية على قواعد إبداعية صحيحة.

في الأخير قال الأعرج: "خيرًا، ما كان لهذا المشروع الكتابي الجميل أن يتحقق لولا التواطؤ الرائع للصديق الناشر إبراهيم العامري، صاحب دار الجيدة للنشر والتوزيع، الذي كان له الفضل الكبير في دفعنا أكثر نحو خوض هذه المغامرة الثلاثية: الرواية، النقد، النشر".

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