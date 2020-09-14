معلومات عن تنسيق الدبلومات التجارية 2020

تنسيق الدبلومات التجارية 2019

معهد فني صحى بور سعيد 95.17

معهد فني صحى المنصوره 95.00

كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 94.31

تربية طنطا 94.13

تجاره بور سعيد 93.97

معهد فني صحى بنها 93.96

تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 93.45

تربية كفر الشيخ 93.45

تجاره كفر الشيخ 93.45

كلية التجارة ج العريش 93.44

تجاره الإسماعيلية ج قناة السويس 93.10

كلية التجارة انتساب موجه ج العريش 92.93

تجاره جامعة دمياط 92.76

معهد فني صحى الزقازيق 92.59

تجاره جامعة السويس 92.41

تجاره المنصوره 92.24

تجاره انتساب موجه إسماعيلية ج قناة السويس 92.24

معهد فنى صحى ج جنوب الوادى 92.24

تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 92.07

تربية حلوان 92.06

تربية السادات 92.06

تربية دمنهور 91.89

تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 91.72

تجاره طنطا 91.55

تجاره الزقازيق 91.38

تجارة قنا ج جنوب الوادي 91.37

تجاره الاسكندريه 91.21

معهد فني صحى الاسكندريه 91.21

تجاره انتساب موجه المنصوره 91.03

تجاره انتساب موجة جامعة السويس 90.86

تجارة جامعة السادات 90.69

تربية سوهاج 90.51

تجاره دمنهور 90.34

كلية تجارة ج أسوان 90.34

تجاره شبين الكوم ج المنوفية 90.17

تجاره بنها 90.17

تجاره القاهره 90.17

تنسيق الدبلومات التجارية 2019 تجاره انتساب موجه الاسكندريه 90.00

تجاره عين شمس 89.82

تجاره اسيوط 89.66

تجاره انتساب موجه طنطا 89.65

تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 89.48

تجاره انتساب موجه الزقازيق 89.48

كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق 89.48

تجاره بنى سويف 89.31

تجاره انتساب موجه دمنهور 89.14

تجارة انتساب موجه اسوان 89.14

تجارة انتساب موجة جامعة السادات 89.13

تجاره سوهاج 89.13

تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 88.97

تجاره انتساب م. بنها 88.96

تجاره انتساب موجه قاهره 88.96

تجاره انتساب موجه عين شمس 88.79

تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 88.79

تجاره انتساب موجه حلوان 88.62

تجاره انتساب موجه اسيوط 88.62

معهد فني صحى اسوان 88.45

تجاره انتساب موجه بنى سويف 88.45

تجاره انتساب موجه سوهاج 88.44

معهد فني صحى سوهاج 88.10

برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 88.10

معهد فني صحى امبابة 87.24

معهد فني صحى اسيوط 85.34

معهد فني صحى بنى سويف 85.00

معهد فني صحى اسماعيليه 84.83

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 83.96

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 83.79

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 82.06

الفني التجارى بالروضه 81.89

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 81.55

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 80.68

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 80.17

الفني التجارى بالاسكندريه 79.66

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 79.31

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 79.13

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 78.96

الفني التجارى ببنها 78.79

الفني التجارى بالمطريه 78.79

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 78.79

الفني التجارى بدمنهور 78.62

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 77.93

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 77.93

الفني التجارى بشبرا 77.93

الفني التجارى باسوان 77.59

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 77.24

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 77.24

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 76.90

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 76.72

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 76.72

الفني التجارى ببنى سويف 76.55

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 76.55

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 76.20

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 76.20

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 75.86

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 75.86

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 75.34

العالي حاسبات ونظم تجمع أول 75.17

الفني التجارى بطنطا 75.17

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 75.17

الفني التجارى باسيوط 75.17

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 74.65

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 74.48

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 74.48

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 74.13

الفني التجارى بالزقازيق 73.79

الفني التجارى بسوهاج 73.79

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 73.27

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 73.10

الفراعنة العالي إدارة أعمال 72.93

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 72.93

الفني التجارى بقنا 72.76





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