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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:15 م
سوسن بدر
سوسن بدر
وائل توفيق
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كانت الفنانة سوسن بدر لا تزال طالبة في معهد الفنون المسرحية، وطُلب منها أن تعد بحثًا عن إحدى المسرحيات التي تعرض على خشبة المسرح القومي، وهناك التَفت بالمخرج الراحل شادي عبد السلام، صدفة.

أثناء فترة الاستراحة من العرض المسرحي، جاءها صلاح مرعي، ووصفته بأنه كان رجلًا وقورًا، لم تكن تعرفه وقتها، وأخبرها بأن المخرج شادي عبد السلام يريد مقابلتها.

وقالت سوسن بدر في حوار تلفزيوني لها إنها عندما رأت شادي عبد السلام، كان يرتدي "بالطو" على كتفيه سألها:"مدموزيل، تحبي تمثلي؟، فردت: "طبعًا، أحب يافندم.. موافقة"، فطلب منها أن تذهب إليه في اليوم التالي باستديو النحاس.

وعندما التقت به، أخبرها شادي عبد السلام أنه يجهز لفيلم "إخناتون"، وطلب منها التقاط عدد من الصور من الفوتوغرافية، وجرب بعض أدوات الماكياج لتكون في صورة أقرب إلى الملامح الفرعونية.

وصف المخرج شادي عبد السلام في لقائه بالفنانة سوسن بدر بأنها هاربة من المعبد، فقد كانت أقرب إلى الملامح والصورة الفرعونية، وهو ما دفعه لأن يختارها للعمل في فيلم "إخناتون" الذي لم يتحمس أحد لإنتاجه، وظلت محاولات شادي عبد السلام في إنتاجه بأموال مصرية، ورفض التمويلات الخارجية لإخراج الفيلم، ولم يخرج الفيلم للجمهور.

كما اقترح المخرج شادي عبد السلام أن تغير الفنانة سوسن بدر اسمها من "سوزان" إلى "سوسن"، وكاد أن يغير اسم والدها، لكنها رفضت وأصرت على أن يكون اسم والدها ملحقًا باسمها وأصبح "سوسن بدر الدين".

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