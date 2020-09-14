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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سارة الجوهري تجسد معاناة «سواقة الستات» في أغنية «المحور»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 07:32 م
سارة الجوهري
سارة الجوهري
حسن أمين
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أطلقت الفنانة سارة الجوهري أجدد أعمالها الغنائية "المحور"، التي تمزج خلالها لأول مرة بين الكوميديا الساخرة بكلماتها، وغناء الموال.

وتعايش سارة في الأغنية يوما حافلا في حياتها تتعرض خلاله لعدة مواقف مغايرة خلال مرورها على "أزحم كوبري في مصر" وهو كوبري المحور، بين تجسيدها لأزمة التحرش التي تتعرض له الفتيات بشكل يومي ومستمر بتسليط الضوء على التحرش بالفتيات والنساء خلال قيادتهن للسيارة، ونظرة المجتمع إلى "سواقة الستات"، مع الإشارة لمواقف متباينة أخرى منها "جدعنة المصريين" وسعيهم لمساعدة الغير.

وتحمل الأغنية في مجملها طابعا كوميديا وساخرا خفيفا سواء في كلماتها أو طريقة غنائها.

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