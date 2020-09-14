مطالبات بتشغيل قاعات الأفراح بالفنادق.. و«الوزراء» يناقش القرار الأسبوع المقبل

كشف عبد الفتاح العاصي مستشار وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، أن هناك عدة مطالب لاصحاب الفنادق لتشغيل قاعات الأفراح الموجودة داخلها، لافتا إلى أنه تم رفع تلك المطالب للدكتور خالد العناني الذي عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متوقعا أن يتم أخذ قرار بشأنها خلال الاجتماع المقبل لرئاسة مجلس الوزراء.وأضاف «العاصي» في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك نوادي شغلت قاعات الأفراح، كما أن وزارة السياحة وضعت ضوابط واشتراطات لتشغيل تلك القاعات والحفاظ على صحة المواطنين ومن ضمنها أن يتم التشغيل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعات واستخدام أدوات أحادية الاستخدام وتوفير معقمات ومطهرات.