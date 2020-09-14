رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

السجن المؤبد لإسرائيلي أدين بقتل عائلة دوابشة الفلسطينية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:11 م
القاتل
القاتل
سارة شريف
طباعة
أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن ثلاثة مؤبدات على المستوطن عميرام بن أوليئيل، الذي أدين بقتل عائلة الدوابشة حرقا في منزلهم، بقرية دوما جنوب مدينة نابلس.

وذكرت القناة 20 الإسرائيلية، أن قاضي المحكمة نطق بالحكم بتهمة القتل العمد على بن أوليئيل لإحراق منزل عائلة دوابشة مما تسبب في وفاة 3 من أفرادها.

ويشار إلى أن ثلاثة من أفراد عائلة دوابشة قتلوا، بعدما أضرم المستوطن بن أوليئيل، النار في منزلهم قبل خمس سنوات، فيما كان الناجي الوحيد من العائلة الطفل احمد، فيما استشهد والده سعد ووالدته ريهام، وشقيقه الرضيع علي.

موضوعات متعلقة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

عودة الأفراح وصلوات الجنازة.. حزمة قرارات جديدة للجنة «أزمة كورونا»

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

«فيسبوك» تتيح «ووتش توجيذر» لمشاهدة البرامج والأفلام معًا

الباحثون يعودون إلى القطب الجنوبي لأول مرة منذ تفشي كورونا

كشف أول أعراض سرطان الدم

العلماء يعرضون كيف يتكاثر فيروس كورونا

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
المزيد

الثقافة

«ثقافة الجيزة» تناقش أعمال جان فرانسوا وعباس العقاد

«ثقافة الجيزة» تناقش «الوسطية ثقافة وأسلوب حياة»

«بعد توقيع العقد».. نورا ناجي: «الكاتبات والوحدة» مقالات ذاتية

معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ39 من 4 إلى 14 نوفمبر