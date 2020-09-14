«ليت يحيى يعرف».. أسماء الطاهر عبدالله تدشن جائزة باسم والدها

دشّنت أسماء يحيي الطاهر عبدالله، المدرس بقسم المسرح في جامعة حلوان جائزة باسم والدها عبقري القصة القصيرة يحيى الطاهر عبدالله، التي سيبدأ التقدم إليها بدءًا من أول أكتوبر المقبل وحتى أول ديسمبر ولمدة شهرين، وسيعلن الفائز بالتزامن مع حلول ذكرى وفاة الأديب الراحل.وعن الجائزة قالت أسماء يحيي الطاهر عبدالله: "الجائزة تأخرت كثيرًا بالطبع، وكان في ذهني منذ زمن، ولا أعرف تفاصيلها الإجرائية، لكن ما شجعني هو نجاح جائزة خيري شلبي للرواية التي انتهت منذ أيام بفوز الروائية رانيا اللبودي بالجائزة وطباعة دار بتانة للعمل الفائز.أضافت عبدالله، لـ"الدستور": "كنت أظن في البداية أن الأمر عبء كبير وصعب التنفيذ ويحتاج للكثير من الإعداد، لكن بالتواصل مع الأصدقاء الدكتور حاتم حافظ والكاتب الصحفي محمد شعير قمنا بعمل كل شيء، وتواصلنا مع الدار التي ستطبع العمل الفائز، وهي دار مصرية كبيرة لن أكشف عنها الآن، وأيضًا، على المحكمين وكل شيء وستتخّصص الجائزة في القصة القصيرة.وتابعت عبدالله: "بالطبع أحب أن تكون هناك الكثير من المشاركات لمَن هم دون الأربعين، لكن بصفة خاصة أناشد الموهوبين من شباب أدباء الأقصر بالمشاركة في مسابقة ابن محافظتهم، فيحيي والدي كان أقصريًا وخرج من عباءة هذه المحافظة العظيمة.