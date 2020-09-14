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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام منتقد الحكومة الرواندية وبطل «فندق رواندا» بالإرهاب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:17 م
الإرهاب
الإرهاب
وكالات
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أعلن القضاء الرواندي اليوم الاثنين اتهام بول روسيساباجينا، مدير الفندق الذي أنقذ أكثر من ألف شخص خلال الإبادة الجماعية الرواندية عام 1994، بالإرهاب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" مثل روسيساباجينا 66 عاما أمام المحكمة للمرة الأولى منذ جرى تكبيله بالأصفاد في كيجالي الشهر الماضي، بعد ما وصفته أسرته بخطف دولي.

كان التحرك البطولي الذي أقدم عليه روسيساباجينا في عام 1994 مصدر إلهام لفيلم "فندق رواندا".

وقالت المنظمات الحقوقية إن روسيساباجينا وهو منتقد صريح للرئيس بول كاجامي، لن يحصل على محاكمة عادلة في رواندا، وجرى تمثيله في المحكمة من جانب محامين روانديين كانت أسرته اشتكت أن الدولة فرضتهما عليه.

ولم يتم الذكر في المحكمة كيف انتهى الحال بروسيساباجينا في كيجالي بعدما كان يعيش في الخارج، وقالت الشرطة إنه ألقي القبض عليه من خلال التعاون الدولي" بينما تقول أسرته إنه كان ضحية لعملية تسليم استثنائية من دبي.

وقالت كارين كانيمبا نجلة روسيساباجينا اليوم الاثنين: "هذا تزييف للعدالة.. هذا ادعاء بأنها عدالة".

اتهمته الحكومة بالتورط مع "إم أر سي دي"، وهي مجموعة من الأحزاب السياسية في المنفى التي تعارض الحكومة الرواندية.

وفاز روسيساباجينا بجوائز عدة من بينها وسام الحرية الرئاسي المقدم من الرئيس الأمريكي الاسبق جورج دبليو بوش في 2005 للمساعدة في إنقاذ الأرواح خلال الإبادة الجماعية الرواندية التي راح ضحيتها نحو 800 ألف من الهوتو المعتدلين والتوتسي.

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