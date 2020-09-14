مباحثات سعودية تونسية بشأن قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".كما بحث وزيرا الخارجية التونسي والسعودي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.