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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تبدأ اختبار الأجسام المضادة على مرضى كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:16 م
كورونا
كورونا
وكالات
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كشفت تقارير جديدة أن الأطباء سيشرعون في تجربة علاج جديد بالأجسام المضادة على مرضى "كوفيد-19" في مستشفيات المملكة المتحدة.

وحسبما أفاد موقع " ديلي ميل" أعلن فريق جامعة أكسفورد الذي يقف وراء تجربة RECOVERY الرائدة في بريطانيا، والذي اكتشف أن الستيرويد ديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة المرضى، عن أحدث إضافة إلى دراستهم.

وقال الفريق إن العلاج يسمى REGN-COV2، من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Regeneron، والتي تختبر بالفعل العلاج على البشر في الولايات المتحدة، وهو عبارة عن "كوكتيل من الأجسام المضادة".

ويتم تصنيع REGN-COV2 باستخدام الأجسام المضادة وحيدة النسلية، وهي مواد مكافحة الأمراض التي ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي، الموجودة في الفئران المعدلة وراثيا وفي مرضى "كوفيد-19" الفعليين الذين تعافوا من المرض.

ويأمل فريق العلماء، الآن، أن يمنح العلاج المرضى القدرة نفسها على درء المرض مثل الناجين، وسيتم إعطاء 2000 شخص على الأقل في ما يصل إلى 176 مستشفى في المملكة المتحدة العلاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة، كجزء من التجربة، والتي ستقارن تعافيهم بالأشخاص الذين يتلقون نفس الرعاية ولكن من دون الدواء.

وقال البروفيسور بيتر هوربي من جامعة أكسفورد، إنه تم تصميم تجربة RECOVERY خصيصا بحيث يمكن اختبارها سريعا عند توفر الأدوية التجريبية الواعدة مثل REGN-COV2.

وأضاف: "إننا نتطلع إلى معرفة ما إذا كان REGN-COV2 آمنا وفعالا في سياق تجربة سريرية عشوائية واسعة النطاق. وهذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كانت تعمل كعلاج لكوفيد-19".

ويعد REGN-COV2 الدواء الأول المصمم خصيصا لفيروس كورونا، الذي سيتم اختباره في تجربة RECOVERY.

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