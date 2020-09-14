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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تخشى «كابوس لقاح كورونا»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:01 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن اللقاح لن ينهي جائحة كورونا المدمرة، وأن أوروبا ستشهد ارتفاعا في العدد اليومي للوفيات بسبب "كوفيد-19" في أكتوبر ونوفمبر، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إنه من غير المعروف ما إذا كان لقاحا محتملا سيساعد جميع الفئات العمرية، قائلا لوكالة فرانس برس: "أسمع طوال الوقت بأن اللقاح سيكون نهاية الوباء. بالطبع لا! إننا حتى لا نعرف إن كان هذا اللقاح سيساعد جميع الفئات السكانية وكل الحالات".

وأضاف: "ثمة إشارات حتى الآن تنفي ذلك. ماذا لو تطلب الأمر أن نبحث عن لقاحات مختلفة؟ يا له من كابوس لوجستي!".

وتابع: "نهاية الوباء هي اللحظة التي نتعلم فيها كمجتمع كيف نتعايش مع هذا الوباء. وهذا يعتمد علينا وهذه رسالة إيجابية للغاية".

وأضاف: "ستصبح الأمور أكثر صعوبة. في أكتوبر ونوفمبر، سنشهد المزيد من الوفيات".

ويشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، البالغ عددها 55 دولة، تعقد اجتماعا عبر الإنترنت يومي الاثنين 14 والثلاثاء 15 سبتمبر، للاتفاق على استراتيجية مدتها خمس سنوات لمواجهة الفيروس.

وظهر "كوفيد-19" لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في نهاية العام الماضي واستمر في إحداث دمار عالمي.

وأودى بحياة أكثر من 900 ألف شخص، وألحق ضررا بالاقتصاد العالمي، ما دفع الملايين من الناس إلى البطالة.

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