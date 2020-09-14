سفير كوريا الجنوبية يزور جامعة أسوان لبحث سبل التعاون

زار سفير دولة كوريا الجنوبية بمصر هونج جين ووك، والوفد المرافق له، الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، لبحث سبل التعاون المثمر بين جامعة أسوان والسفارة الكورية بالقاهرة، وتأتي هذه الزيارة لقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة أسوان كأول زيارة للسفير الكوري لجامعة أسوان في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.أكد السفير الكوري، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة سنوية يتم من خلالها اختيار المتميزين ومنحهم منحا دراسية لطلاب جامعة أسوان بالجامعات الكورية.وعبر السفير الكوري عن سعادته بهذا اللقاء وحسن الاستقبال وعن موقع محافظة أسوان السياحية والتي تعد حلقة الوصل بين مصر ودول إفريقيا.