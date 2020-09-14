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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تشارك في ورشة عمل «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:12 م
ورشة عمل بأسيوط
ورشة عمل بأسيوط
محمد أبو شادي
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شارك وفد محافظة أسيوط، في انطلاق ورشة عمل مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والتي يتم تنظيمها بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة خلال الفترة من ‪14: 17‬ سبتمبر الجاري لبحث ومناقشة مهام وآليات تنفيذ المشروع الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات هي الأعلى في معدلات الإنجاب والنمو السكاني بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 بشكل متكامل تنفيذًا لدور وزارة التنمية المحلية في القضية السكانية

جاء ذلك بحضور اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، والسفير الدكتور محمد حازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والمشرف العام على المشروع، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع، وعدد من مستشاري المشروع وبمشاركة وفود من محافظات (أسوان، الأقصر، سوهاج، وأسيوط، قنا) وممثل عن الشباب المتطوع بكل وحدة سكنية بالمحافظات. 

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء، إن الهدف من الورشة بناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات لتحسين الأداء وأساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكاني والتعرف على نظام وأساليب تحليل وعرض البيانات فضلًا عن أساليب الشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة؛ للوصول للنتائج المرجوة ودور الشباب وبناء مهارات الدعوة لكسب التأييد في السياسات السكانية لافتة إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بكافة مؤسساتها ووزاراتها بالقضية السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، والتي تساعد في تحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة التي تستهدف الدولة تحقيقها. 

وأشار السفير محمد حجازي إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمديريات والهيئات العاملة في القضية السكانية والتكامل مع مشروعات تنمية الصعيد وحياة كريمة ونقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية الأخرى.. موضحًا أن وحدة السكان بالمحافظات هي وحدات محفزة ومنسقة بين كافة المديريات والجهات المعنية والجهات العاملة في مجال السكان وخاصة المجلس القومي للسكان.. مشيدًا بالدور الفعال للوحدات السكانية بالمحافظات وسرعة وضع الخطط لتحقيق النتائج المستهدفة خلال الفترة الماضية.

وأضافت دولت شعراوي أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل في عدة اتجاهات تخص القضايا السكانية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للسكان والعديد من الجهات الشريكة.. مشيرة إلى تقديم أوجه الدعم خلال تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، موضحًا أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التي تهدف إلى تحقيق أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 ومنهجية توطينها في خطط المحافظات.

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