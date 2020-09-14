دراسة للإحصاء: الذكور أكثر عرضة للوفاة بكورونا في مصر

كشفت دراسة حديثة أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الذكور أكثر عرضة للوفاة من مضاعفات فيروس كورونا عن الإناث فى مصر، على خلفية ارتفاع وفيات الفيروس بين الذكور لـ2911 حالة وفاة حتى 18 أغسطس الماضى 2254 حالة بنسبة 56.4%، مقابل 2254 حالة بنسبة 43.6% بين الإناث.وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع عدد الوفيات من الذكور على عدد الوفيات من الإناث لكل الأسابيع فيما عدا الأسبوع التاسع عشر والذى زاد فيه عدد الوفيات من الإناث على عدد الوفيات من الذكور، فقد بلغ عدد الوفيات من الإناث 196 حالة والذكور 177 حالة.وأرجع الإحصاء ارتفاع الوفيات من الذكور عن الإناث إلى الاختلاف البيولوجى بينهما، مما يكون له الأثر فى الاستجابة للعدوى، فمن المعتقد أن إنزيم ACE2 يشكل خطرًا فى الإصابة بالفيروس، ومستويات الإنزيم بشكل عام أعلى لدى الذكور عن الإناث، مما يعنى أن المزيد من الخلايا قد تكون عرضة للفيروس، وهذا بدوره قد يؤدى إلى زيادة خطر إصابة الذكور بالفيروس ومن ثم الوفاة.