مدير مكتبة الإسكندرية يكرم أسرتي «المنسي» و«الشبراوي» (صور)

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أسرتي الشهيدين العقيد أركان حرب أحمد المنسي، والرائد أحمد الشبراوي، اليوم الاثنين، لتكريمهما.وتبادل الدكتور مصطفى الفقي أطراف الحديث مع زوجتي الشهيدين، اللتان حرصتا على إحضار أطفالهن وأسرهن لمشاركتهن لحظة الحصول على هذا التكريم وتذكر بطولات الشهيدين.وأكد "الفقي" أن الشهداء غيروا وجه التاريخ في مصر وسوف تظل أسماؤهم محفورة بأحرف من نور في سجله، بعدما نجحوا في تحقيق مجد عظيم سيظل في ذاكرة كل المصريين الذين سيتذكرون بطولاتهم وفدائهم بأرواحهم في سبيل الوطن.وردًا على سؤال الحاضرين، أشاد "الفقي" بالعمل الدرامي "الاختيار" الذي يجسد قصة الشهيد المنسي وأبطال موقعة البرث، فقد كان واحدًا من بين ملايين المصريين الذين تابعوه وتأثروا به، متمنيًا أن يكمل أبناء الشهداء مسيرة آبائهم، قائلًا: "أبناء الشهداء يعيشون محل فخر طوال عمرهم".ومن جانبها، وجهت منار سليم، زوجة الشهيد أحمد المنسي، الشكر إلى مكتبة الإسكندرية على تذكر الشهداء وتكريم أسرهم، مشيدة بالدور التنويري الذي تقوم به المكتبة، مضيفة: "لأول مرة أزور المكتبة فهي صرح كبير ورائع وتعد بمثابة مصدر فخر لمصر كاملة وليس الإسكندرية فقط".كما توجهت ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد الشبراوي، بالشكر إلى المكتبة، مشيرة إلى أن جميع الشهداء هم أبطال مصر الحقيقيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، تاركين وراءهم أسر تفخر بهم.وقدم "الفقي" عضوية شرفية إلى أسر الشهداء موجهًا لهم دعوة مفتوحة لزيارة المكتبة، وقام بإهدائهم درع المكتبة تكريمًا لهم، كما حرص على التقاط صورة تذكارية معهم.