رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يكرم أسرتي «المنسي» و«الشبراوي» (صور)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:10 م
تكريم أسرتي المنسي
تكريم أسرتي المنسي والشبراوي
هبه عويضه
طباعة
استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أسرتي الشهيدين العقيد أركان حرب أحمد المنسي، والرائد أحمد الشبراوي، اليوم الاثنين، لتكريمهما.

وتبادل الدكتور مصطفى الفقي أطراف الحديث مع زوجتي الشهيدين، اللتان حرصتا على إحضار أطفالهن وأسرهن لمشاركتهن لحظة الحصول على هذا التكريم وتذكر بطولات الشهيدين.

وأكد "الفقي" أن الشهداء غيروا وجه التاريخ في مصر وسوف تظل أسماؤهم محفورة بأحرف من نور في سجله، بعدما نجحوا في تحقيق مجد عظيم سيظل في ذاكرة كل المصريين الذين سيتذكرون بطولاتهم وفدائهم بأرواحهم في سبيل الوطن.

وردًا على سؤال الحاضرين، أشاد "الفقي" بالعمل الدرامي "الاختيار" الذي يجسد قصة الشهيد المنسي وأبطال موقعة البرث، فقد كان واحدًا من بين ملايين المصريين الذين تابعوه وتأثروا به، متمنيًا أن يكمل أبناء الشهداء مسيرة آبائهم، قائلًا: "أبناء الشهداء يعيشون محل فخر طوال عمرهم".

ومن جانبها، وجهت منار سليم، زوجة الشهيد أحمد المنسي، الشكر إلى مكتبة الإسكندرية على تذكر الشهداء وتكريم أسرهم، مشيدة بالدور التنويري الذي تقوم به المكتبة، مضيفة: "لأول مرة أزور المكتبة فهي صرح كبير ورائع وتعد بمثابة مصدر فخر لمصر كاملة وليس الإسكندرية فقط".

كما توجهت ندى حسن، زوجة الشهيد أحمد الشبراوي، بالشكر إلى المكتبة، مشيرة إلى أن جميع الشهداء هم أبطال مصر الحقيقيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، تاركين وراءهم أسر تفخر بهم.

وقدم "الفقي" عضوية شرفية إلى أسر الشهداء موجهًا لهم دعوة مفتوحة لزيارة المكتبة، وقام بإهدائهم درع المكتبة تكريمًا لهم، كما حرص على التقاط صورة تذكارية معهم.

موضوعات متعلقة

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

إعلان وظائف وزارة الإسكان.. التقديم حتى 17-9-2020

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

«فيسبوك» تتيح «ووتش توجيذر» لمشاهدة البرامج والأفلام معًا

الباحثون يعودون إلى القطب الجنوبي لأول مرة منذ تفشي كورونا

كشف أول أعراض سرطان الدم

العلماء يعرضون كيف يتكاثر فيروس كورونا

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
المزيد

الثقافة

«ثقافة الجيزة» تناقش أعمال جان فرانسوا وعباس العقاد

«ثقافة الجيزة» تناقش «الوسطية ثقافة وأسلوب حياة»

«بعد توقيع العقد».. نورا ناجي: «الكاتبات والوحدة» مقالات ذاتية

معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ39 من 4 إلى 14 نوفمبر