الإمارات توافق على استخدام لقاح للوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الإثنين، عن موافقتها العاجلة على استخدام لقاح للوقاية من وباء كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" قال وزير الصحة عبدالرحمن العويس، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية لكورونا: "الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجيز الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيد- 19)، والذي سيكون متاحًا للفئات الأكثر تعاملًا مع كورونا من أبطال خط الدفاع الأول".وأضاف: "الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كل وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".وتابع: "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".من جهتها، أكدت استشارية الأمراض المعدية ورئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا، نوال الكعبي، بأن "التجارب السريرية شارك فيها 31 ألف متطوع يمثلون 125 جنسية، وهو العدد الذي اكتمل خلال أقل من 6 أسابيع".وقالت: "النتائج الأولية مشجعة من ناحية وجود المضادات في الجسم والدراسة ما زالت مستمرة، كما أن الأعراض الجانبية التي رصدت بسيطة ومتوقعة مثل أي لقاح آخر".وأضافت: "لم تسجل أي أعراض جانبية خطيرة تحتاج تدخلًا علاجيًّا فوريًّا".