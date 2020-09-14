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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقى مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:09 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
محمد أبو شادي
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استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه اليوم الإثنين الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتوسع في إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة و4 محطات وسيطة بالمراكز وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط، ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ودكتورة هبة محمود المدير الفني لبرنامج إدارة المخلفات الصلبة، ورشا محمد استشاري بالبرنامج الوطني، ومحمد هاشم مسئول الرصد والمتابعة بالبرنامج، وحسام صلاح مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

واستعرض مدير البرنامج الوطني مراحل دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمنظومة النظافة بالمحافظة بإجمالي تكلفة تعدت 228 مليون جنيه وشملت 3 مراحل وهي مرحلة تحسين منظومة الجمع للمخلفات وتحسين منظومة النقل وتحسين منظومة المعالجة والتخلص النهائي كما استمع إلى شرح لخطوات ومراحل بدء تنفيذ 4 محطات وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط فضلًا عن إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدانا بتكلفة 2.4 مليون يورو بطاقة انتاجية 330 طنا في اليوم وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة والمعايير الأوروبية فضلًا عن إقامة مدفن على مساحة 20 فدانا.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطوات التي تم تنفيذها لتكوين منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة وجهود العمل في منظومة النظافة ورفع كفاءتها وتطبيق البرنامج الوطني للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وكيفية إدارتها في الوقت الحالي واستعراض المعدات والإمكانات الموجودة حتى الآن والمطلوب توفيرها خلال الفترة القادمة وبحث أهم المشاكل والعقبات التي تواجهها وعرض لأهم المقترحات والحلول ووضع الية للمتابعة المستمرة لمراحل عمل المنظومة.

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