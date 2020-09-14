وزير الخارجية يجري زيارة إلى اليونان غدا

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا ‪15 سبتمبر‬ الجاري، إلى أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني، يلتقي خلالها رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.



وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن من المقرر مشاركة الوزير شكري خلال الزيارة في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.