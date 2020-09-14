وزيرة البيئة تفتح تحقيقًا فى جنوح مركب سياحى بالبحر الأحمر (صور)

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه جارٍ التحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال واقعة جنوح أحد المراكب السياحية بمنطقة الشعاب المرجانية بالقرب من محمية جزر البحر الأحمر الشمالية، بالتعاون مع الجهات المعنية.وتابعت وزيرة البيئة، أن محميات البحر الأحمر تلقت إخطارا من الأجهزة المعنية بتعرض إحدى المراكب السياحية غير المصرية للجنوح بمنطقة شعاب مرجانية بجزيرة طوال شمال الغردقة بالبحر الأحمر، حيث تم تشكيل لجنة فور الإخطار والتوجه إلى مكان الواقعة لمعاينة المركب.وأوضحت فؤاد، أنه تم تقييم الأضرار البيئية مبدئيا كما أوصت اللجنة بتعويم المركب مع اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية حيال حدوث أى تلوث بحرى ناتج عن خزانات الوقود وزيوت المحركات بمياه البحر، على أن يعقب ذلك إجراء التقييم النهائى للأضرار البيئية لمكان جنوح المركب بعد عملية التعويم وسحب المركب.