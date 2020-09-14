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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أب يقتل ابنه فى البحيرة بسبب 50 قرشًا: «خد باكو نعناع ومدفعش تمنه»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:13 م
الابن
الابن
البحيرة معوض هويدى
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شهدت إحدى قرى دائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، واقعة قتل بشعة، حيث تجرد أب من كل مشاعر الأبوة، والإنسانية، حيث قام بالتعدى على نجله عقب توثيقه بالحبال، مستخدمًا خرطوم مياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب "باكو نعناع" ثمنه خمسون قرشا أخذه نجله من المحل الخاص به دون تسديد ثمنه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد بوصول "محمد. ع. الـ، ١٤ سنة"، طالب بالصف الأول الثانوى ومقيم عزبة سعد السيد بالبستان، إلى مستشفى الدلنجات العام جثة هامدة إثر اعتداء عليه من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه، "علاء. م. الـ "و"عرفة. ق. ا، ٣٥ سنة"، شريك والده في محل بقالة، حيث قاما بالتعدى عليه بواسطة خرطوم مياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب أخذ المجنى عليه باكو نعناع ثمنه خمسون قرشا دون تسديد ثمنه من محل البقالة الخاص بهما.

وانتقل المستشار محمد سليم وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات، أمانة سر رامى نبوى، ومحمد عبد العظيم لمكان الواقعة، لمعاينة الجثة، حيث أمر التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

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