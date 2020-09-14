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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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افتتاح مجمع الملاعب الرياضية والمبنى التعليمى الجديد بجامعة طنطا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:16 م
افتتاح مجمع الملاعب
افتتاح مجمع الملاعب الرياضية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، المبنى التعليمي الجديد، وتجديدات مجمع الملاعب الرياضية بكلية التربية الرياضية، وبحضور كل من الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عزة الوسيمي، والدكتور علاء حلويش، والدكتور حسني دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة طنطا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية سمير الشورى.

وتفقد الدكتور مجدي سبع، المبنى التعليمي الجديد، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الدكتورة عزة الوسيمي للمبنى والذي يحتوي على 5 مدرجات تسع لـ1000 طالب وطالبة، و8 غرف لأعضاء هيئة التدريس، وإدارة للدراسات العليا وشئون الطلاب، ورعاية الشباب وملحق للأنشطة المختلفة، إلى جانب مكتبة الدراسات العليا ومكتبة عامة، وبدروم مقسم جزئين "طلاب وطالبات" يحتوى على دواليب لتغيير الملابس.

كما تفقد رئيس الجامعة ونوابه تجديد مجمع الملاعب الرياضية، والذي يحتوي على ملعبين لكرة السلة، وملعب تنس أرضي، وملعبين لكرة اليد، وملعب لكرة السرعة، وكذلك تابع أعمال التجديدات بمجمع الرياضات المائية والألعاب الفردية.

وفي نهاية الافتتاح، شهد رئيس الجامعة حفل تكريم الدكتورة عزة الوسيمي لانتهاء فترة العمادة وبلوغها السن القانونية المقررة للمعاش، والتي عبَّرت عن سعادتها بهذا الحفل الكريم وتقدمت بأسمى آيات الشكر لجميع القائمين عليه، وأشارت إلى أن النجاح الذي تحقق بالكلية خلال الأوان الماضية يعود للجميع بفضل التعاون والعمل بروح الأسرة الواحدة، وأكدت على ضرورة الاستمرار في العمل بنفس الروح والإرادة لتحقيق تقدم أكبر للكلية والجامعة.

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