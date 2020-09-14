رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شروط إعادة فتح الحضانات.. التضامن تعيد فتح 1200 حضانة فى 26 محافظة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:10 م
الحضانات
الحضانات
ولاء جمال
طباعة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الحضانات التي تم إعادة فتحها حتى الآن بلغ 1200 حضانة في 26 محافظة من إجمالي حوالي 15 ألف حضانة على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنه هناك التزام من قبل الحضانات بالإجراءات الاحترازية، كما أن نسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية تتخطى 98% على مستوى كافة المحافظات.

شروط وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة فتح الحضانات 


وعن شروط إعادة فتح الحضانات تتضمن وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص لـ80 % فقط حفاظًا على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

وشملت الإجراءات؛ منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

وتضمنت الإجراءات أيضا؛ ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.

تخفيض عدد الأطفال فى الحضانات إلى 50%


وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تخفيض عدد الأطفال فى الحضانات إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظًا على التباعد الاجتماعي، موضحة انه لابد من الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة، حتى يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

الصور

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

تكريم المجلس القومي للمرأة لـ سيدة القطار

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأكثر قراءة

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

«القومي للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته لترهيب ابنتهما

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

«فيسبوك» تتيح «ووتش توجيذر» لمشاهدة البرامج والأفلام معًا

الباحثون يعودون إلى القطب الجنوبي لأول مرة منذ تفشي كورونا

كشف أول أعراض سرطان الدم

العلماء يعرضون كيف يتكاثر فيروس كورونا

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
المزيد

الثقافة

«ثقافة الجيزة» تناقش أعمال جان فرانسوا وعباس العقاد

«ثقافة الجيزة» تناقش «الوسطية ثقافة وأسلوب حياة»

«بعد توقيع العقد».. نورا ناجي: «الكاتبات والوحدة» مقالات ذاتية

معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ39 من 4 إلى 14 نوفمبر