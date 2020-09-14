شروط إعادة فتح الحضانات.. التضامن تعيد فتح 1200 حضانة فى 26 محافظة





شروط وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة فتح الحضانات

وعن شروط إعادة فتح الحضانات تتضمن وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص لـ80 % فقط حفاظًا على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.



وشملت الإجراءات؛ منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.



وتضمنت الإجراءات أيضا؛ ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.





تخفيض عدد الأطفال فى الحضانات إلى 50%

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تخفيض عدد الأطفال فى الحضانات إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظًا على التباعد الاجتماعي، موضحة انه لابد من الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.



أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة، حتى يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات.

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الحضانات التي تم إعادة فتحها حتى الآن بلغ 1200 حضانة في 26 محافظة من إجمالي حوالي 15 ألف حضانة على مستوى الجمهورية.وأضافت أنه هناك التزام من قبل الحضانات بالإجراءات الاحترازية، كما أن نسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية تتخطى 98% على مستوى كافة المحافظات.