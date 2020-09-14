محافظ أسيوط يعقد لقاءه الدوري لخدمة المواطنين ويبحث 15 شكوى

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءه الدوري لخدمة المواطنين مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك لبحث شكاواهم والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها ضمن لقاءاته الدورية‪ ‬التي يحرص المحافظ على تطبيقها للتواصل المباشر مع المواطنين.واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى حوالي 15 شكوى بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي القطاعات المختلفة المحافظة بينهم العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية وعبير عبدالغني مدير وحدة شئون الإعاقة بالمحافظة.حيث تم استعراض شكاوى المواطنين والتي تمثلت في صرف بعض المساعدات العاجلة لعدد من الحالات الإنسانية وبعض الأسر الأولى بالرعاية وعمل أبحاث اجتماعية لهم ودراسة توفير فرص عمل في القطاع الخاص لبعض الحالات فضلًا عن شكوى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتم بحثها مع المسئولين التنفيذين وحلها كما تم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص للفحص والعرض وأصدر تعليماته بإحالة بعض الشكاوى إلى لجان من المتابعة الميدانية والتفتيش والمتابعة لفحصها واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.وكلف المحافظ، الجهاز التنفيذي والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم وتحسين المرافق والخدمات لهم مؤكدًا أنه يتابع حل مشكلات المواطنين شخصيًا بالتنسيق مع جميع الجهات على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بإدارة خدمة المواطنين مطالبًا رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين والنزول على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية لهم والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات لحل مشكلات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.