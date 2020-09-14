السفير الأمريكى بالصين يتنحى عن منصبه ويغادر بكين أوائل أكتوبر

ذكرت السفارة والقنصليات الأمريكية في الصين، اليوم الاثنين، أن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد سيتنحى عن منصبه ويغادر بكين أوائل أكتوبر المقبل.وأضافت السفارة والقنصليات الأمريكية - في بيان على موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم - أن الدبلوماسي، البالغ من العمر 73 عامًا، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقراره عبر الهاتف الأسبوع الماضي.وكان برانستاد، الحاكم الجمهوري السابق لولاية أيوا، سفيرًا للولايات المتحدة في الصين منذ عام 2017، وتأتي مغادرته منصبه وسط تدهور في العلاقات بين بكين وواشنطن.ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر «تويتر» اليوم، الشكر إلى برانستاد؛ لخدمته الشعب الأمريكي كسفير للولايات المتحدة، فيما علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، خلال مؤتمر صحفي اليوم، قائلًا «نحن على علم بالتغريدات، وحتى الآن لم نتلق أي إخطار رسمي بأن تيري برانستاد سيتنحى عن منصبه».